Krajská prokuratúra napráva pochybenia krajských pamiatkarov.

Za posledný rok ide už o tretie sporné rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (KPU) Bratislava, ktoré napadol prokurátor a navrhol jeho zrušenie.

Minulý rok to bolo rozhodnutie v prospech zbúrania Starej sladovne - Mamut.

Tento rok je to rozhodnutie v prospech prestavby a búrania Osobného prístavu.

Vďaka prokurátorovi z Krajskej prokuratúry, tieto sporné a nedostatočné rozhodnutia boli napadnuté, pričom bolo konštatované že „Vydané rozhodnutie nemá zodpovedajúce odôvodnenie, je neurčité, nepreskúmateľné, a preto nezákonné“. (celé znenie v prílohe)

O čo v tejto kauze ide?

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene, sa už niekoľko rokov snaží o zachovanie poslednej ucelenej časti nábrežnej panorámy Bratislavy.

Od roku 2014 podávame rôzne protesty, podania a snahy na záchranu definovaného a predpísaného chráneného pohľadu A-02 – z Petržalskej strany... (Zásady Pamiatkovej rezervácie). (podanie v prílohe)

Z tohto miesta môžeme vidieť a zažiť jedinečnú a stále ešte zachovanú ucelenú panorámu na Staré Mesto. Môžeme zažiť pohľad na monumentálnu stavbu Slovenského národného múzea (SNM) ako národnej kultúrnej pamiatky, ale aj pohľad na ostatné reprezentatívne pamiatky ako je palác „Kotva“, Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží, Filozofická fakulta UK – všetko národné kultúrne pamiatky.

Každé vyspelé európske mesto si takýto pohľad na svoje nábrežie chráni. Nikto si napríklad v Budapešti či v Prahe nedovolí ani len navrhnúť, a nie to ešte aj postaviť budovu, ktorá by zmenila tradičnú panorámu. Je to „pohľadnica“ mesta. Preto aj prijaté Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie zakotvili povinnosť chrániť tento pohľad na mesto.

Majiteľ budovy Osobného prístavu sa ju snaží zbúrať a postaviť novú, väčšiu, vyššiu o jedno poschodie, pričom celá táto nová budova zatieni budovu SNM, opticky zničí tradičný a chránený pohľad na Bratislavu. A nielen to, z Osobného prístavu spraví malé nákupné centrum (polyfunkcia), z vedľajšej plochy, ktorá je vedená v územnom pláne ako zeleň - zafixuje parkovisko áut a turistických autobusov. Je to absurdné, aby sme mali úplne bezprostredne pri vode na nábrežnej promenáde, v najcennejšom území parkovisko.

Pritom samotná budova Osobného prístavu už v čase svojho vzniku niesla prvky kvalitnej architektúry 60-tych rokov. Stavba svojou ľahkosťou nenarušuje jestvujúcu nábrežnú zástavbu, jej pavilónový charakter, perforácie a priehľady umožňujú diaľkové pohľady na ostatné NKP budovy. Aj samotné átrium bolo naprojektované kvôli storočnému stromu, na mieste ktorého je teraz fontána. Aj odborníci navrhujú túto stavbu zaradiť medzi NKP (viď príloha). Bohužiaľ je pravdou, že v dnešnej podobe je značne schátraná a zanedbaná, keďže 40 rokov do jej údržby nikto neinvestoval.

Je preto zarážajúce, že hodnoty, ktoré Bratislava má, nechránia inštitúcie na to zriadené (KPU), ale nepochopiteľne podliehajú „záhadným“ tlakom developera, ktorý si chce len maximalizovať zisk a nerieši historické a pamiatkové súvislosti. Indície naznačujú, že za týmto búraním stojí poslanec SMERU, ktorý mal doteraz silné krytie cez bývalé vedenie Ministerstva kultúry siahajúce až na Pamiatkový úrad SR, za vládnutia pani K. Kosovej ako riaditeľky. Môžeme už len veriť, že konečne, po jej odchode, svitne pamiatkam a histórii na lepšie časy.

Počkajme si, ako sa k celej kauze postaví súčasné vedenie Pamiatkového úradu.

Veríme v záchranu chránenej a historickej siluety Bratislavy a jeho nábrežnej promenády.

Tejto téme sa venovalo aj vydanie RTVS relácie Reportéri: https://www.facebook.com/watch/?v=883734148772049

Prílohy:

Protest prokurátora 1

Protest prokurátora 2

Podanie

Posudok

Pôvodná budova bola celá presklená a teda priehľadná...

Aj na tejto fotke vidno, aký mala budova otvorený, pavilónový charakter

"otvorená" budova, pavilónový charakter, priehľadnosť a vzdušnosť... (Ivan Krč)

(Ivan Krč)