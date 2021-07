Reklama priamo v dlažbe na nábreží? Podarí sa to zastaviť?

Pri Propeleri – na nábrežnej promenáde - by mala pribudnúť reklama na Obchodný dom PRIOR priamo v novej dlažbe.

Už od začiatku júna prebieha na tomto mieste čulý stavebný ruch. Mnohí z občanov sa pýtali, o čo ide. Avšak ani my, ako poslanci za Staré Mesto (SM), sme nedostali žiadnu informáciu o tomto dianí. Nič sa dopredu neprerokovalo na komisiách. Nezostávalo nič iné, iba napísať interpeláciu č.1 na starostku SM. Interpelácia je poslanecká otázka na starostku.

V odpovedi 11.6.2021 som sa dozvedel, že celá akcia vznikla na základe zmluvy o spolupráci č. 238/2021. Nedozvedel som sa nič konkrétnejšie, žiaden zámer či projekt, vizuál a pod. (celé znenie odpovede na interpeláciu č.1 ). Medzi tým som sa aj stretol s p. starostkou, a zaujímal sa o podrobnosti, pričom som dostal uistenie, že iba výmena povrchu... Pretože viem, že v lete je tam strašne horúco, a pri rozpálenej dlažbe sa tam nedá zostať dlhšie, navrhoval som jej, či by nebolo aspoň možné posadiť do stredu jeden strom, resp. tri veľké platany. Vytvoril by sa tu krajší a klimaticky znesiteľnejší priestor pre ľudí, ktorí na tomto mieste môžu bezprostredne pozorovať Dunaj. Toto miesto je ozaj výnimočné, keďže všade inde je obrovská betónová bariéra – protipovodňový múr.

Prekvapenie nastalo až po podrobnejšom štúdiu uvedenej zmluvy o spolupráci č. 238/2021 v ťažko čitateľnej kópii prílohy č.1, ktorá sa vôbec nepodobá na projekt. Náhodne zistíte, že v strede tohto námestíčka bude vydláždené logo Obchodného domu PRIOR. Je to zarážajúce, že napriek tomu, že sa občania, ako aj mesto, snaží zbaviť všadeprítomného reklamného smogu, starostka SM podpíše zmluvu, kde si nechá „na večné veky vytetovať“ reklamu priamo z kameňa.

Pretože mi mimoriadne záleží na zachovávaní pamiatkovej zóny, obnove historických štruktúr a ochrane pamiatok oslovil som info-žiadosťou Krajský pamiatkový úrad (KPU BA), aby som zistil, či Miestna časť Staré Mesto (MČ SM) dostali od nich povolenie (info žiadosť tu). KPÚ BA v rozhodnutí ešte 24.4.2020 o zámere rekonštrukcie dlažby určil podmienku vopred prerokovať a schváliť vzorku novej dlažby a spôsob jej kladenia. V odpovedi pamiatkového úradu bolo ale konštatované, že MČ SM vopred neprerokovala s KPÚ BA vzorku novej dlažby a spôsob jej kladenia a ani nepredložila projektovú dokumentáciu na schválenie.

Situácia sa evidentne zamotáva, transparentnosť a profesionalita sa stráca...

Podal som preto interpeláciu č.2 na starostku SM. Položil som v nej 6 konkrétnych otázok, ktoré sa týkali procesov a dokumentov. To znamená: projekt, schválenie, záväzné stanoviská KPU BA, ale aj mesta, ako vlastníka pozemku a pod. Odpoveď?

Dostal som ju 29.6.2021 (celé znenie tu). Zahmlievanie, polopravdy a zamlčiavanie. V podstate som sa nedozvedel žiadne konkrétne informácie. A hlavne žiadna odpoveď - či súhlasilo KPU, že v strede dlažby bude logo PRIOR?

Na záver tejto zvláštnej reklamnej epizódy, keď sa už vyčerpali všetky prostriedky na zmenu, mi nezostáva nič iné, len podať podnet na KPÚ z dôvodu podozrenia porušovania zákonov ako aj Zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej zóny Bratislava. V nich sa jasne konštatuje v časti CH.1.5.2, bod 6. že:

...Na území pamiatkovej zóny je zakázané umiestniť reklamu, reklamné, propagačné alebo informačné zariadenie:

- v ploche verejnej komunikácie a chodníka,

S ohľadom k takto negatívnemu zásahu do pamiatkovej zóny som KPU požiadal preskúmať postup MČ SM, pretože sa nazdávam, že Miestny úrad postupoval v rozpore so zákonom a iným právnym predpisom. Tiež som požiadal zabezpečiť konanie o náprave podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. (celý podnet tu)

Verím, že zvíťazí verejný záujem a zákonnosť, a že sa nám ďalej bude dariť očistiť mesto od reklamného smogu.

Tu je link na povinne zverejnenú zmluvu o spolupráci na stránke MČ SM. Na strane č.10 sa nachádza príloha č.1 - kde to logo Prioru priam svieti... A keby ste si nevedeli vysvetliť, prečo je tak zvláštne natočené, teda nie je kolmo na os cesty, tak to preto, lebo si to "niekto" želal, aby to bolo natočené smerom na obchodný dom PRIOR na Kamennom námesti... asi, aby tam vedeli ľudia trafiť :)

https://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/252/252931/SM_Z_2021_238_OD_Bratislava_ZoS_Zml_3538_Zverejnen%C3%A1.pdf